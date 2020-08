I migliori smartphone da acquistare

Bentrovati cari lettori di IVG al nostro consueto appuntamento con le guide d’acquisto, e dopo avervi accompagnato nella guida delle batterie esterne migliori, adesso è arrivato il momento di consigliarvi i migliori smartphone presenti sul mercato.

Ormai questi dispositivi ci accompagnano nella vita di tutti i giorni, e per merito ( o colpa) delle loro molteplici funzionalità, a volte scegliere quale potrebbe essere il prossimo smartphone da acquistare può diventare una scelta molto complicata. Ed è qui che arriviamo noi! Impermeabilità, memoria, autonomia, numero di fotocamere e numeri di pixel sono solo alcune delle feature che abbiamo preso in esame per sottoporvi una lista che coinvolga i migliori prodotti usciti entro fine luglio 2020. Abbiamo poi pensato di includere in questa guida d’acquisto tutti i prodotti migliori, che appartengono ai prodotti di fascia media e sia quelli di fascia alta, coinvolgendo i maggiori brand presenti sul mercato come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei.

