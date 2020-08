La Cantera TDL-Circolo Rossoblù conquista la 7ª Rassegna Zeronovanta

Termina in bellezza la lunga maratona calcistica che ha visto tutte le categorie giovanili giostrare sul green di via Montenotte ad Altare.

È stata proprio inarrestabile ed encomiabile la intrepida marcia della Libertas verso la “ripresa”, un tour de force che non ha avuto mai sosta. per ben tre settimane. In una conclusione a dir poco magica, ancora tanti brividi, ancora un evento azzeccato, ancora una manifestazione apprezzata, ancora tante emozioni in una serata di festa da ricordare e che tanti genitori hanno completamente gradito.

