Pallacanestro Alassio, riprende a piccoli passi anche l’agonismo in attesa della nuova stagione

Alassio. Dopo che la Pallacanestro Alassio ha ripreso gli allenamento il primo giugno e li ha proseguiti per oltre due mesi registrando un’ottima risposta dei ragazzi e delle ragazze dai 10 anni in su, negli ultimi due fine settimana è stato anche il tempo del ritorno al confronto agonistico per alcuni gialloblù che, in autonomia e di propria volontà, hanno formato diverse squadre per partecipare ai tornei di tre contro tre a Vado Ligure e Lavagna.

“Ai ragazzi mancava da tempo il confronto agonistico e si sono organizzati per partecipare a questi due appuntamenti – spiegano i dirigenti gialloblù -. Come Pallacanestro Alassio siamo contenti di questi due mesi di allenamenti, ci spiace solo non aver potuto iniziare con la fascia di età dai 4 ai 9 anni ma le norme iniziali non ci avrebbero consentito di far divertire i bimbi del minibasket come piace a noi e abbiamo preferito rinviare l’inizio anche per loro a settembre quando saremo felicissimi di riaverli in palestra rispettando naturalmente tutti i protocolli ma con lo scopo primario del divertimento”.

