Un pappagallo gigante si perde a San Teodoro, vigile fuori servizio lo mette in salvo

Genova. Qualche giorno fa un agente ha notato in via Venezia, a San Teodoro, un pappagallo di grandi dimensioni in stato di difficoltà. Poco prima delle 21 ha chiamato un sovrintendente dello stesso reparto che sa appassionato di questo genere di animali il quale, dalle foto inviate via web, ha evinto che si trattasse che il psittacide era un Ara Ararauna, appartiene ad una specietutelata dalla convenzione di Washington – Cites in quanto a rischio estinzione.

Il sovrintendente, organizzatosi con idonei mezzi di recupero e trasporto in sicurezza, si è diretto subito sul posto, ma il pappagallo non c’era più. Inutili le ricerche che sono andate avanti per un’ora, fino a quando l’oscurità l’ha obbligato ad abbandonare. Poco dopo, però, alcuno passanti hanno segnalato la presenza dell’animale in vico chiuso del Portico, nella zona degli Angeli, a poca distanza dal primo avvistamento.

