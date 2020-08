Albisola, i bagni della stazione sono chiusi e a pagare sono i titolari dell’unico bar: “Bolletta da 903 euro”

Albisola Superiore. “Sono anni che i bagni della stazione ferroviaria di Albisola sono chiusi. E il mancato servizio è tutto a spese nostre“. Sono queste le parole espresse dai titolari del bar della stazione, l’unica attività all’interno della fermata ferroviaria che accoglie i pendolari in entrata e uscita dalla città.

“Solo quest’anno abbiamo speso 903 euro di bolletta dell’acqua, proprio per l’ingente quantitativo di persone che ci chiedono il servizio che dovrebbe essere offerto dalle Ferrovie dello Stato, o con un accordo con il Comune di Albisola – ci spiega Aurelio, il titolare del bar – Si era anche discusso di questo problema con l’amministrazione. Risultato? Costerebbe troppo l’accordo tra Comune e Ferrovie (10 mila euro) e noi continuano a non trovare una soluzione per evitare questo salasso”.

... » Leggi tutto