Covid-19, Carolina Carosio (Fenagifar) a IVG.it: “Farmacisti coraggiosi, ora si rinnovi il contratto nazionale”

Savona. Nessuno può negare che il 2020 sia stato di fatto interamente “l’anno del virus”. In poche settimane il mondo, industrializzato e non, nessuno escluso, è stato stravolto dal SARS-CoV-2 nelle sue abitudini, nei suoi ritmi, nelle sue convinzioni ma non tutte le cose, per fortuna, sono cambiate: tra queste ci sono la farmacia, presidio rimasto costante, e i suoi professionisti al banco.

“Ciò che abbiamo percepito durante il picco pandemico è stato difficile da affrontare quotidianamente ma i farmacisti, giovani e non, hanno risposto in base ai propri ruoli e alle competenze con estremo coraggio e abnegazione e di questo siamo certamente orgogliosi. D’altronde noi professionisti sanitari dobbiamo avere senso di responsabilità nel perseguire le regole di base”. È questa l’analisi della savonese Carolina Carosio, da fine giugno e per il prossimo triennio presidente nazionale della Fenagifar, federazione che riunisce le Associazioni dei Giovani Farmacisti, intervistata in esclusiva da IVG.it.

