Il mercato a Pietra Ligure, I Trilli a Vado e la musica a Loano: una gradevole domenica di eventi in provincia

“La varietà è l’anima del piacere”. Ne era convinta la commediografa e romanziera britannica Aphra Behn, vissuta nel pieno del ‘600. Oggi, qualche secolo dopo, le cose “assortite” sono sempre ben volute da tutti noi, tanto più se si tratta di gradevoli e irripetibili occasioni di farsi trasportare dallo spirito vacanziero di un Ferragosto che sembra non finire mai.

Dopo il “debutto” di inizio estate e lo strepitoso successo dello stand dedicato alle specialità siciliane torna a Pietra Ligure il Mercato Riviera delle Palme. Saranno tantissimi, come sempre, i banchi schierati: non mancheranno i grandi classici che rappresentano il perfetto mix tra qualità, assortimento e convenienza, come l’abbigliamento donna/uomo, la pelletteria e il tessile. I residenti del comprensorio, affezionati a questo appuntamento itinerante, e i turisti troveranno gentilezza, simpatia e un fantastico assortimento di prodotti.

... » Leggi tutto