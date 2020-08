Omicidio San Biagio, martedì i rilievi della scientifica nell’appartamento della tragedia

Genova. Cominceranno martedì mattina alle 10 i rilievi della polizia scientifica nell’appartamento di via Garrone dove lunedì sera Alessio Scalamandré ha ucciso il padre Pasquale al culmine di una violenta lite.

Il ragazzo, assistito dall’avvocato Luca Rinaldi, dopo tre giorni di carcere si trova ora ai domiciliari a casa di una coppia di amici della madre che potrà incontrare non appena rientrerà dalla Sardegna. Non è espliciti divieti di incontrare il fratello minore Simone (indagato in concorso a piede libero e difeso dall’avvocato Nadia Calafato), ma precauzionalmente il 20enne è ospita di altri amici di famiglia.

