Ventimiglia e Bordighera in lutto per la morte dell’artista delle composizioni floreali Arrigo Bonaldi

Ventimiglia. E’ morto stamane, stroncato da un infarto, l’artista delle composizioni floreali Arrigo Bonaldi, 67 anni.

Conosciutissimo nella città di confine, ma anche a Bordighera, da giovane aveva gestito per diversi anni “Angela Fiori”: negozio di vendita piante e composizioni floreali in via Chiappori insieme ai genitori. Alla chiusura dell’attività, Bonaldi ha lavorato come fiorista a Montecarlo dove realizzava composizioni floreali per importanti ricevimenti, tra cui quelli organizzati dalla famiglia reale di Monaco.

