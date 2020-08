Ventimiglia, migranti si accampano sul greto del Roja. Allontanati da forze dell’ordine

Ventimiglia. Si è protratta fino alla nottata di ieri, venerdì 14 agosto, l’operazione congiunta di polizia di stato e polizia municipale con sedici agenti impiegati sul territorio ventimigliese nelle zone della Foce, Sirena, Passerella, Stazione e giardini. Ottanta i migranti allontanati dal centro cittadino. Nonostante la leggera diminuzione degli arrivi in città negli ultimi giorni, i problemi rimangono, come rimarca il primo cittadino Gaetano Scullino: «Gli immigrati occupano le zone centrali della città provocando disordine, rifiuti e percezione generale di insicurezza. Quindi non abbasseremo la guardia e continueremo ad organizzare interventi congiunti con l’aiuto delle forze di Polizia e Carabinieri».

