Ventimiglia, torna il Cineforum della Scuola di Pace: ciclo dedicato al tema dei migranti

Ventimiglia. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico avuto in occasione della prima proiezione di martedì scorso (“Timbuktu”), torna lunedì 17 la rassegna cinematografica “Con gli occhi di chi migra – Tre film per porsi domande”, organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia, in collaborazione con l associazioni Spes Auser Onlus e Oltre il Cristallo, e dedicata allo scottante tema dei migranti.

... » Leggi tutto