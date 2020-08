Andora, scippa lo zaino ad una turista: 35enne inseguito ed arrestato dai carabinieri

Alassio. Un rumeno di 35 anni, residente a Torino, ma di fatto “pellegrino” nelle zone balneari del ponente ligure, ha scippato, ieri mattina, lo zaino ad una turista piemontese, dileguandosi. Ma è stato rintracciato e arrestato dopo un inseguimento ad opera dei carabinieri.

La scena è stata vista da alcuni passanti, che hanno subito allertato i carabinieri della stazione di Andora, impegnati nei controlli nel centro cittadino. Dopo brevi ricerche, lo scippatore è stato scovato in una delle vie di fuga, utilizzata per non farsi scoprire, pensando di passare inosservato.

