Recco. Anche oggi non mancano le notizie di calciomercato.

In Promozione, colpo di mercato del Golfo Paradiso PRCA. Ha presto Aaron Confortini, portiere, classe 1998, reduce da tre stagioni al Sestri Levante. In passato ha militato nel Novara, compiendo l’intero percorso del settore giovanile, e nel Monza in Serie D.

... » Leggi tutto