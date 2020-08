Coronavirus e il rientro in Liguria dopo le ferie: a ferragosto oltre mille autodenunce

Genova. In Liguria, nella sola giornata di sabato 15 agosto, sono arrivate circa 1.000 segnalazioni, prese in carico; il Sistema sanitario regionale “in un momento di grande impegno e pressione per il tracciamento dei casi – come si legge nella nota stampa – le analisi epidemiologiche, la preparazione all’apertura scolastica e la campagna vaccinale, sta comunque garantendo le risposte dovute”.

Per rispondere all’ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dal 13 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e rivolta alle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, si ricorda a tutti coloro che intendono sottoporsi a test molecolare presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, di seguire le procedure previste dalle singole Asl e di contattare i numeri di telefono e/o di contatto mail dedicati.

