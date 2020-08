Covid e discoteche. Toti: “Da domani, divieto di ballo e norme più stringenti su mascherine”

Liguria. “Saranno due i principali provvedimenti in vigore da domani: il divieto assoluto di ballo in discoteche, sale da ballo e locali (leggi qui). Nuove e più stringenti normative sulle mascherine, in particolare all’aperto”.

La conferma dell’ordinanza del Ministero della Salute arriva direttamente dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che, attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook, ha ammesso di “aver espresso alcuni elementi critici sul provvedimento” (che sarà però obbligatorio: no a deroghe regionali in tutta Italia) nell’ambito dell’odierna video-conferenza Governo-Regioni “salvo poi convergere su un testo definitivo”.

