Covid e viaggi, il vademecum di Alisa per chi torna dall’estero: ecco cosa fare

Liguria. Per rispondere all’ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dal 13 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e rivolta alle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, “si ricorda a tutti coloro che intendono sottoporsi a test molecolare presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, di seguire le procedure previste dalle singole Asl e di contattare i numeri di telefono e/o di contatto mail dedicati”.

Lo hanno fatto sapere da Alisa che ha redato una sorta di vademecum, contenente informazioni utili, chiarimenti e precisazioni.

... » Leggi tutto