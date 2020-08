Imperia, c’è la stretta governativa ma Caratto conferma la “Shopping, music and food by night” di sabato prossimo

Imperia. «Restrizioni governative? Se non ci saranno ulteriori stop particolari “Shopping, music and food by night” si terrà, comunque, sabato 22 agosto». La conferma arriva dal presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto che alla luce della stretta di oggi pomeriggio del governo aggiunge: «Lo avevamo già, comunque, previsto nel Piano della sicurezza l’obbligo di ingresso con la mascherina. Si prevedeva, inoltre, la distribuzione di informative ai vari varchi. Ai blocchi ci saranno centinaia di mascherine a disposizione. Comunque, ed era già stato inserito nelle previsione di Piano anche questo, ci sarà la collaborazione delle Forze dell’ordine. Ben vengano i controlli, inutile rischiare».

