Quezzi, anziano investito da automobile: in codice rosso al San Martino

Genova. Un uomo è stato investito questa mattina in via Pinetti, a Quezzi, sulle alture di Marassi: mentre attraversava la strada, è stato travolto da un’autovettura in transito, riportando gravi traumi.

L’uomo secondo le prime informazioni sarebbe un anziano tra i 70 e gli 80 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale policlinico San Martino.

