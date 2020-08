Ripartono le crociere: a Genova salpa MSC Grandiosa, la prima dopo l’emergenza Covid

Liguria. “Si riparte con l’ammiraglia e con un riempimento massimo non superiore al 70% mettendo al centro la sicurezza e la volontà di non stravolgere la volontà degli ospiti. Oggi si imbarcano poco meno di 1500 ospiti, l’80% sono italiani, e, poi ci saranno imbarchi anche negli altri porti per un totale di circa 3mila persone complesso l’equipaggio”.

Con questo annuncio del country manager Leonardo Massa, l’industria crocieristica, che a livello mondiale conta oltre 30 milioni di ospiti e che oggi è completamente ferma, riparte dal porto di Genova con la prima crociera di Msc, un porto che nel 2019 solo per questa compagnia aveva movimentato oltre 1,1 milioni di ospiti.

