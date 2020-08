Ventimiglia, Scullino risponde a Berlengiero: «Campo Roja chiuso dalla Prefettura su indicazione del ministro di sinistra»

Ventimiglia. «Il Campo Roja è stato chiuso dalla Prefettura su indicazione del ministro di sinistra, informatevi». E’ la risposta dell’amministrazione capitanata dal sindaco Gaetano Scullino alle dichiarazioni dell’ex sindaco di Ventimiglia Claudio Berlengiero che accusava la giunta di aver chiuso il campo di accoglienza per migranti, lasciando gli stessi a vagare per le strade e a ricorrere in giacigli di fortuna.

