Acquisto libri per le scuole, risponde Ilaria Cavo: “Sul tavolo ogni anni messi 2,6 milioni”

Genova. “Perche’non abbiamo promosso i voucher per i libri di testo? Perché già ogni anno Regione Liguria assegna risorse nazionali pari a 2,6 mln per l’acquisto di libri di testo per scuole medie e superiori ma ogni anno quelle risorse avanzano”. Così risponde l’assessore Ilaria Cavo alla proposta di Genova che Osa di investire 2,8mln di euro anziché in voucher per le scuole paritarie in voucher per libri di testo.

“In campagna elettorale si sente di tutto e viene attaccata ogni scelta. Ma la nostra è chiara. Non siamo intervenuti laddove non era necessario e siamo intervenuti su settori realmente scoperti e non tutelati dagli interventi statali, come appunto quello delle scuole paritarie. Per gli acquisti dei libri di testi, invece, i sussidi ci sono e i dati ci dicono ogni anni che avanzano. Allo stesso modo, visto quello che leggo in queste ore, preciso che abbiamo investito 1,5 mln di euro per un piano antidispersione scolastica e 6,2 mln di euro per permettere alle famiglie più in difficoltà l’acquisto di tablet per le lezioni a distanza”.

... » Leggi tutto