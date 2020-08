Coronavirus, la Regione “gioca d’anticipo” sui vaccini antinfluenzali: gratuiti per gli over 60 e per i bimbi sopra ai 6 mesi

Regione. La vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini con più di 60 anni (e non più di 65 come avveniva fino allo scorso anno) e per i bambini a partire dai 6 mesi di età. Lo ha deciso la Regione Liguria, che proprio oggi ha presentato il proprio piano anti-Covid per la prossima stagione autunnale.

L’assessore alla sanità ha affermato che “la vaccinazione antinfluenzale è una componente importante del piano autunnale anti-Covid. C’è anche una raccomandazione ministeriale. Sono lieta che non ne sia stata prevista l’obbligatorietà: a mio parere non è questo il modo per arrivare alle percentuali di messa in sicurezza della popolazione. Questo è invece l’accompagnamento, l’educazione, lo sforzo che si fa ogni giorno per spiegare i motivi per i quali bisogna vaccinarsi”.

