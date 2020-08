Discoteche, Maione (Lega): “Il Governo doveva ascoltare gli addetti ai lavori prima di chiudere”

Savona. Discoteche chiuse e obbligo delle mascherine dalle 18:00 la segreteria cittadina della Lega – Salvini Premier non ci sta e si schiera a fianco degli esercenti ed imprenditori colpiti dall’ordinanza governativa definita “scriteriata”.

“Da chi governa e amministra un paese ci si aspetterebbe almeno questo: ascolto, valutazione, chiarezza e lungimiranza, soprattutto in presenza di una situazione di crisi come quella attuale. Ricordiamo che solo in provincia di Savona i lavoratori coinvolti nelle attività dei locali da ballo ed intrattenimento sono più di 4.000 ed aumentano esponenzialmente se si considerano anche i locali di svago e somministrazione in genere (bar e ristoranti). Sì, perché i prossimi ad essere chiusi saranno anche questi, fino ad arrivare inevitabilmente alle ‘pericolosissime’ elezioni democratiche” lo dichiara il segretario cittadino della Lega di Savona Maria Maione.

... » Leggi tutto