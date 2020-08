Estate 2020, Coldiretti Liguria: “I turisti riscoprono i borghi e il made in Italy”

Liguria. Da un’analisi condotta da Coldiretti in collaborazione con Ixè, emerge come siano cambiate le abitudini degli italiani per le vacanze di quest’estate in reazioni alle nuove necessità dettate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid – 19: tre italiani su quattro hanno scelto di visitare frantoi, cantine, aziende, agriturismi o mercati. Il turismo di prossimità ha favorito la riscoperta dei piccoli borghi a discapito di località più conosciute e affollate.

“Dal mare all’entroterra con visite in cantine e frantoi, spesa presso i mercati e i punti vendita aziendali, pasti in agriturismi ed ittiturismi, il tutto per scoprire realmente il territorio ligure: sono sempre di più i turisti che fanno dell’enogastronomia un importante criterio di scelta della propria vacanza, gustando piatti della tradizione e acquistando prodotti locali a chilometro zero direttamente dai produttori, dove ottimizzare il rapporto prezzo/qualità e garantirsi una spesa sicura”, commenta Coldiretti i risultati dell’analisi.

