Ferragosto in sicurezza. La Polizia controlla treni e stazioni: un arresto e 12 persone denunciate

Genova. In concomitanza al maggior afflusso di turisti e viaggiatori nelle stazioni ferroviarie che normalmente caratterizza il periodo di ferragosto, la Polizia Ferroviaria ha intensificato i controlli per garantire il viaggio con migliore sicurezza a quanti hanno visitato la Liguria servendosi del mezzo ferroviario.

Nell’ultima settimana, presso le principali stazioni di questa Regione, sono stati eseguiti 220 servizi di vigilanza identificando 1.090 persone, di cui 401 stranieri. Nello stesso periodo sono stati scortati 19 convogli ed effettuati 4 pattuglioni straordinari. L’attività ha consentito di denunciare 12 persone per reati contro il patrimonio, contro la persona e per violazioni alla normativa sull’immigrazione.

... » Leggi tutto