“Festa in un locale di Alassio, ma nessun rispetto delle normative anti-Covid”: la denuncia di un turista

Alassio. Sono un turista che, da anni, con la famiglia, si reca in Liguria per trascorrere le vacanze, precisamente ad Alassio. Si parla molto in queste ore di norme anti-Covid e di inviti ai giovani di rispettare le regole nei locali, ma l’esperienza che vi sto per descrivere è completamente opposta.

La sera di Ferragosto, mia figlia, con una ventina di amici, ha prenotato una cena in un noto locale alassino. La cena (45 euro) a detta degli organizzatori sarebbe stata servita al tavolo con le norme anti-Covid garantite, grazie ad un numero di prenotazioni ridotte rispetto all’ampiezza del posto.

... » Leggi tutto