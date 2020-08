Lagaccio, partita la bonifica dei giardini Lo Giudice: “Riaperti entro un mese”

Genova. Uno spazio pubblico dedicato alla socialità e alle attività del quartiere, strappato al cemento dei palazzi e delle strade tortuose che lo circondano, che dopo una riqualificazione “conquistata” dai cittadini, giace inutilizzato, tra degrado e abbandono.

Sono i giardini Lo Giudice, sorti nel cuore del Lagaccio, tra un terrazzamento e un altro, quasi a formare un parco pubblico pensile, utilizzato anche dalle associazioni del quartiere per attività, feste e momenti di socialità, chiusi oramai dal 2018 in attesa di una nuova bonifica, che finalmente potrebbe arrivare in queste settimane.

