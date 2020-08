Meteo, la settimana si apre all’insegna della variabilità ma caldo e afa non cedono

Genova. Depressioni atlantiche cominciano a far presa sul campo anticiclonico che da diversi giorni staziona sull’Italia: sulla Liguria la settimana si apre all’insegna del tempo variabile, a tratti instabile. Ecco le previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 17 agosto, nuvolosità sparsa, nel pomeriggio tendenzialmente più stabile sulle coste, salvo il savonese; nuclei temporaleschi in formazione a ponente nelle zone interne potranno parzialmente sconfinare sul versante marittimo. Venti da sud, moderati, con rinforzi in prossimità delle aree temporalesche, tendenza a rinforzare da libeccio al largo. Mare mosso sotto costa, in aumento al largo. Temperature minime in aumento (a causa della maggiore copertura nuvolosa), in calo le massime, specie nell’interno: saranno comprese sulla costa tra 22 e 28 gradi, nell’interno tra 13 e 27. Tassi di umidità su valori medio-alti conseguente disagio fisiologico per afa, specialmente sulla fascia costiera.

