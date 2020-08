“Noi per Savona”: “Claudia Rossi e Giacomo Buscaglia candidati con ‘Linea Condivisa’ per Sansa”

Savona. Il Gruppo Consiliare “Noi per Savona”, che nei giorni scorsi ha dichiarato il suo convinto sostegno a Ferruccio Sansa quale presidente della Regione Liguria, ha palesato l’intenzione di partecipare direttamente alla campagna elettorale per le regionali 2020, presentando due suoi candidati nella Lista di “Linea condivisa – Sinistra per Sansa”.

“Con il Capogruppo Gianni Pastorino, – hanno spiegato da Noi per Savona, – abbiamo lavorato più volte negli ultimi anni su numerosi temi legati alla Città e ai suoi problemi. Si è perciò deciso di presentare, in questa tornata elettorale così importante, due giovani che emergono, ciascuno nel proprio ambito professionale, per competenza e per serietà. Si tratta di Claudia Rossi e di Giacomo Buscaglia”.

