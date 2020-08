Pd Imperia, «Panchine senza schienale e buchi nell’asfalto: ecco il nuovo molo di Oneglia»

Imperia. «Buchi nell’asfalto (prontamente riempiti di mozziconi a celebrare il trionfo del senso civico), tombini da posizionare, pavimentazioni non ancora terminate e, chicca per finire in bellezza, panchine senza schienale, questo è lo spettacolo del molo più spettacolare del Mediterraneo a pochi giorni dalla passerella elettorale a cui abbiamo assistito. Presenti infatti le stelline della notte di San Lorenzo e le star della battente campagna elettorale». Lo dichiara la segreteria del PD città di Imperia.

