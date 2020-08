Pietra, sfide a calcetto nelle piazze. Protesta dei commercianti: “Auspichiamo ordinanza del sindaco”

Pietra Ligure. Non solo il caos movida in senso stretto nelle località rivierasche, in questi giorni a Pietra Ligure è scoppiata la protesta dei commercianti, dei negozianti e dei ristoratori per la serie di partitelle a calcetto che stanno caratterizzando le piazze del centro pietrese, trasformate in veri e propri campi a cielo aperto e con diversi giovani e meno giovani impegnati in vere e proprie sfide serali.

Una situazione, però, che ha destato le proteste delle attività produttive pietresi a seguito dei disagi per la clientela dei locali, bar, ristoranti e negozi “presi a pallonate” … Tavoli e dehors, senza barriere di sorta, devono infatti fare i conti con partitelle a calcetto che superano i confini delle piazze, senza contare i continui pericoli: ieri sera l’ultimo episodio in ordine di tempo di queste giornate ferragostane, con una cliente colpita in pieno volto da una pallonata. Per la signora, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

... » Leggi tutto