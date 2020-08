Regionali, Alessandro Piana inaugura il point a Imperia: «Fondamentale confermare leadership della Lega»

Imperia. «Obiettivo, dal punto di vista amministrativo, è quello di riconfermare quanto di buono abbiamo nella precedente amministrazione. Dal punto di vista prettamente politico, invece, intanto confermare le percentuali che a livello nazionale ci danno come primo partito: anche in Liguria diventa fondamentale farlo e credo che ci aiuterà molto il nostro segretario Matteo Salvini con le sue uscite in provincia di Imperia e in Liguria, perché dal punto di vista strategico è fondamentale che ritorniamo di nuovo sul territorio, questa è la nostra forza». Lo ha detto in serata il candidato capolista della Lega, e presidente del consiglio regionale uscente, Alessandro Piana, in occasione dell’inaugurazione del point elettorale in Galleria degli Orti.

