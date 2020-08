Sanremo, cliente va in bagno e il personale del locale chiude e se ne va

Sanremo. Era entrato in un locale che produce e vende kebab e, forse prima di ordinare, è andato in bagno. Quando è uscito, però, si è trovato chiuso dentro dal dipendente del kebabbaro che, finito il proprio turno, è andato in pausa, dimenticandoselo. E’ successo nel pomeriggio nel quartiere di San Martino a Sanremo.

Il giovane straniero protagonista della vicenda è stato in bagno per un po’ di tempo, forse addirittura si è addormentato, tanto che il personale della paninoteca non si è ricordato di lui e, finito di servire i pranzi, lo ha chiuso a chiave all’interno del locale.

... » Leggi tutto