Sanremo. Per l’anno scolastico 2020/2021, l’amministrazione comunale ha attivato un’indagine per conoscere i bisogni delle famiglie in riferimento al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti e frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di primo grado del Comune di Sanremo.

