Si schianta con la bici elettrica contro un’auto parcheggiata, donna grave

Genova. Un grido e uno schianto, come se la donna che ieri sera è andata a finire contro un’auto parcheggiata, in via Venezia – nella zona di Di Negro – si fosse resa conto di aver perso il controllo del suo mezzo.

I fatti sono avvenuti intorno alle 22, nella parte bassa di via Venezia, in prossimità della chiesa. In fondo alla strada, in discesa, la curva è considerata da sempre, dai residenti, piuttosto rischiosa per i mezzi a due ruote anche per via di alcune asperità nell’asfalto.

... » Leggi tutto