Tamponi obbligatori per chi rientra dall’estero: 300 quelli eseguiti, altrettanti nelle prossime 36 ore

Liguria. Hanno toccato quota 300 i tamponi eseguiti dalle Asl liguri dall’entrata in vigore della circolare del ministero della Salute che impone l’obbligo di tampone e la quarantena fino all’esito dello stesso per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Lo ha comunicato oggi Alisa a margine della conferenza stampa sul piano di potenziamento sanitario in vista dell’autunno.

“Non c’è attesa nelle cinque Asl – spiega Filippo Ansaldi di Alisa insieme all’assessore regionale Sonia Viale – il sistema è flessibile e si sta incrementando. Se al momento della circolare l’ipotesi era di arrivare a fare 2 mila tamponi al giorno perché ipotizzavamo un picco sulla base di un calcolo che ci eravamo fatti ma al momento il picco non c’è stato”.

