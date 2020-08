Autostrade, chiusura notturna sulla A26 per transito di trasporti eccezionali

Genova. Ancora una chiusura notturna per le autostrade genovesi, questa volta, però non a causa di cantieri, bensì per il transito di un trasporto eccezionale, che impone, visti i limiti di carico e di dimensione vigenti su molti tratti, la sospensione della viabilità ordinaria

L’A26 sarà difatti chiusa, con orario 00:00-4:00, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria per consentire il transito di trasporti eccezionali.

