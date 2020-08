Calcio, riparte il laboratorio tecnico della Cairese: gli appuntamenti

Cairo Montenotte. Per essere bravi insegnanti è fondamentale non smettere mai di essere bravi studenti. Perché, in un mondo in continua evoluzione, è sempre importante rimanere aggiornati e stare al passo con i tempi.

Una regola che si applica alla perfezione anche al mondo del calcio. Per venire incontro alle esigenze di formazione e arricchimento degli allenatori, l’Asd Cairese organizza anche per la prossima stagione il laboratorio tecnico.

... » Leggi tutto