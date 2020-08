Caos autostrade, in arrivo autunno rovente: tutte le gallerie da rivestire con le onduline

Genova. Tutte le 285 gallerie liguri dovranno essere dotate di una rivestimento interno fatto di onduline, per evitare che le infiltrazioni d’acqua piovana cadano sulla strada.

Questa è la richiesta confermata in queste ore dal Mit, ma che tra le righe era nota da tempo: le coperture di tutte le gallerie liguri, infatti, non sono impermiabilizzate, e in caso di pioggia, le infiltrazioni sono assicurate, come è noto a chi viaggia sulle nostre autostrade.

