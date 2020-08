Carcarese, chiusura di mercato con il botto: preso Matteo Orcino

Carcare. Si completa il centrocampo di mister Chiarlone con l’arrivo dell’ultimo colpo di mercato biancorosso: Matteo Orcino.

Il giocatore, classe 1991, la scorsa stagione alla Letimbro, ha giocato nelle giovanili del Vado e dell’Albissola, squadra con cui all’età di 16 anni ha esordito in Prima Categoria. Vanta la vittoria di due campionati: in Prima Categoria con il Celle Ligure, dove ha militato per due stagioni, e in Seconda Categoria con la Letimbro.

