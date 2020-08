Cengio, per la rotonda della discordia un’interrogazione dalla minoranza 

Cengio. Continua a far discutere la rotonda di via Belvedere-via Volta a Cengio. Il gruppo consiliare di minoranza, infatti, interviene nuovamente con un’interrogazione.

“Abbiamo già manifestato la nostra contrarietà, e mia in particolare, al progetto, espressa anche nella seduta del consiglio comunale del 19 giugno scorso e ribadita anche all’inizio del consiglio comunale successivo ricordando come ai fini della riduzione della velocità del transito siano da usare altri strumenti che non la costruzione di rotonde con forme anguste e scomode al transito regolare tanto da divenire potenziale pericolo per la sicurezza di chi transita – scrive il consigliere Massimo Marazzo –

Nutriamo perplessità relative alle scelte progettuali attuate nel merito di tale intervento sulla viabilità comunale sulle quali ci riserviamo ancora di valutare la funzionalità a regime e il rispetto di tutte le normative necessarie a garantire la sicurezza di tutti e la effettiva reale fruibilità dei marciapiedi così come sono stati costruiti. Vista la scelta di modificare ulteriormente il tracciato dei marciapiedi esterni e della rotonda, problema giustamente sollevato in questi giorni anche da alcuni articoli della stampa locale e sul quale diversi concittadini hanno mosso critiche fornendo anche testimonianza fotografica dell’operato, con la modifica parziale di quanto già posto in essere con i precedenti lavori, chiediamo

al sindaco con delega ai lavori pubblici e alla giunta comunale di darci risposta su quali siano le condizioni non previste in sede progettuale intervenute durante i lavori che hanno determinato tali modifiche. Per quale motivo, inoltre, la necessità di tali variazioni non siano state individuate già nella fase di progettazione o, al più, durante la fase di sperimentazione fatta con moduli in plastica amovibili”.

