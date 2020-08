Coronavirus, 27 nuovi casi in Liguria: 12 sono stati contagiati in vacanza all’estero

Genova. Sono 27 i nuovi casi di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria in base al bollettino Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Di questi 12 sono relativi a persone che sono state contagiate all’estero, in vacanza, e sono rientrate.

Questo il dettaglio:

ASL1 – 1 rientro viaggio estero

ASL2 – 9 casi di cui:

• 5 rientro viaggio estero

• 4 contatti di casi confermati (di cui 1 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

ASL3 – 11 casi di cui:

• 6 rientro viaggio estero

• 1 contatto di caso confermato

• 4 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

ASL5 – 6 casi (contatti di casi confermati)ù

