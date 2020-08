Coronavirus, l’epidemiologo: “Il virus non è meno aggressivo, fondamentale il tracciamento in locali e ristoranti”

Genova. Nonostante la pressione sugli ospedali in Liguria, come nel resto del Paese, sia oggettivamente minima rispetto a questa primavera nulla al momento può far pensare che il Covid-19 sia diventato un virus meno aggressivo. Per questo ieri Filippo Ansaldi, epidemiologo e direttore dei servizi di Prevenzione di Alisa ieri ha messo l’accento sulla necessità di tornare a comportamenti meno rilassati, con il rispetto del distanziamento, l’utilizzo delle mascherine.

Tra gli aspetti più importanti messi in evidenza da Ansaldi ieri quella del rispetto delle disposizioni in merito al tracciamento dei clienti all’interno di locali e ristoranti, fondamentale per individuare e circoscrivere velocemente un cluster, come è accaduto con il Best Sushi di Savona

