Festival dell’Acquedotto, il crowdfunding per sostenere la ressegna più amata della Val Bisagno

Genova. Partita la campagna di crowdfunding per il Festival Teatrale dell’Acquedotto, giunto quest’anno alla dodicesima edizione: sulla piattaforma on-line produzionidalbasso.com (ecco il LINK alla pagina) è attiva la pagina dedicata alla kermesse teatrale estiva organizzata e prodotta, come sempre, dal Teatro dell’Ortica di Genova.

Una campagna pensata per supportare il teatro in un momento non facile come quello che stiamo vivendo da qualche mese: “Per colpa della pandemia il sipario dei teatri è stato chiuso per 4 mesi. Spettacoli, laboratori, formazione. Tutto si è fermato – spiega Mirco Bonomi, direttore artistico del Teatro dell’Ortica – Ma come sempre siamo ripartiti e non abbiamo intenzione di mollare, anche perché ci sono dei contratti da garantire per i nostri dipendenti e un territorio da non dimenticare, da valorizzare, da riscoprire”.

