Insegnanti, operai e infermieri: ecco i candidati di Linea Condivisa per le elezioni regionali

Genova. Trenta candidati, di cui 16 donne e 14 uomini: Linea Condivisa è riuscita a presentarsi in tutti e 4 i collegi della Liguria. In lista avvocati e architetti, ma anche operai, casalinghe, lavoratori della sanità e delle rsa liguri.

“E’ una lista che guarda alle nuove professioni – dice il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, capolista alle prossime Regionali – ma al tempo stesso non dimentica chi oggi è occupato nelle attività produttive tradizionali, come l’industria, chi lavora nella sanità pubblica, chi da anni è impegnato in battaglie giuridiche per la tutela dell’ambiente o dei diritti. Una lista che riconosce il valore anche degli insegnanti, che dovranno affrontare la riapertura delle scuole a settembre in una condizione di difficoltà inedita”.

