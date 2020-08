La ciclabile di De Ferrari raddoppia, e i posti per le moto sono salvi

Genova. La pista ciclabile raddoppia in via Petrarca, a due passi, nel senso letterale, da piazza De Ferrari: in queste ore i tecnici di Aster stanno completando la tracciatura della corsia gialla riservata alle bici, che completa in questo modo il disegno della viabilità alternativa della zona.

E i posti delle moto sono salvi. Sì, perchè se per far spazio al tracciato ciclabile sono stati eliminati 20 stalli, questi, nello stesso numero, sono stati aggiunti in tre parti: dieci aumentando l’area di sosta a centro strada, e dieci, ex novo, a cavallo delle strisce pedonali.

