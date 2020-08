Piano autunnale Covid, Tosi e Volpi (M5s): “Solo sulla carta ma recepisce decreto Governo”

Genova. “Il Piano regionale della Liguria per l’autunno per far fronte all’eventualità di una seconda ondata di Covid recepisce le misure contenute nel Decreto Rilancio. Ieri, la Giunta ha annunciato che metterà in atto (ma non sono ancora pronti perché, se e quando si attiverà, il Piano sarà pronto solo il prossimo autunno) quanto disposto a livello centrale.

Al netto della promessa di dotare le scuole di specifico personale sanitario, di cui peraltro si parla già da tempo e per il quale si era speso in prima persona il consigliere regionale Fabio Tosi presentando un Odg dedicato, emerge chiaramente che Regione Liguria non ha prodotto alcunché di innovativo, anzi si presenta in ritardo su molti aspetti”, dichiara la deputata M5S Leda Volpi commentando il Piano ligure.

