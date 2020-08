Pippo Rossetti presenta il suo programma: “La sanità della prevenzione, e entroterra come terza riviera”

Genova. Pippo Rossetti, candidato alle elezioni regionali della Liguria 2020, presenta il suo programma di governo, in continuità con quanto fatto in questi anni di attività amministrativa.

“Per la sanità ligure propongo un modello basato sulla prevenzione in cui le persone siano prese in carico da specialisti che le curano a domicilio – spiega Rossetti – Abbiamo visto, durante l’emergenza coronavirus, che le Regioni che hanno reagito meglio sono state quelle con una forte sanità territoriale e non incentrata sugli ospedali, diverso quindi dal modello lombardo che maldestramente Toti ha cercato di proporre a casa nostra. Per la cronicità e gli anziani propongo lo sviluppo delle attività cosiddette intermedie, semi residenziali, come i centri diurni, l’infermieristica territoriale, i servizi domiciliari, lo sviluppo dei servizi di profilassi e di prevenzione a partire dalla rete scuola e sanità sociale”.

