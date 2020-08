Savona, ecco il progetto di riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo

Savona. L’amministrazione di Savona ha deciso di promuovere, nell’ambito del programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico-culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell’area centrale del Comune, la riqualificazione di alcune tra le principali aree verdi comunali, con l’obiettivo di definire un modello di intervento innovativo sotto il profilo della sostenibilità ecologica e dell’inclusione sociale.

Le aree che sono state oggetto di ricognizione per la definizione del sistema delle aree verdi attrezzate comunali su cui intervenire sono: Ex Vivaio zona Villetta – Giardini Robert Baden-Powell; C.so Colombo; Piazza delle Nazioni; Piazza del Popolo – giardino Villingen Schwenningen e giardino Mariupol; Via Verdi – giardini Officine Scarpa e Magnago; Via Bruzzone – Parco ai caduti Partigiani; Zinola Via Brilla; Darsena Piazza Rebagliati – giardini Lanzarotto Malocello; Via Alla Rocca; Zinola Via dei Ceramisti; Priamar; Parco Marabotto – zona Legino; Officine; Santuario.

