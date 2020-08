Scuole, se l’alunno è sintomatico? Presidi e docenti: “Piano per i tamponi”

Liguria. E’ conto alla rovescia per la riapertura delle scuole (in Liguria il 14 settembre) di ogni ordine e grado. Un paio di settimane, addirittura, per quanto riguarda i recuperi. Pochissimi giorni, in un momento in cui la recrudescenza del virus fa paura e in cui le incognite restano tante, troppe. Non stiamo parlando di spazi a disposizione – diamo per assodato che ci saranno e ci saranno i fondi per le scuole che avranno bisogno di affittare stanze in più – e non stiamo parlando neppure dei famigerati banchi monoposto o con le rotelle.

Il vero problema rischia di essere, a tutti gli effetti, la gestione degli eventuali casi di positività al coronavirus all’interno delle scuole. Isolamento e distanziamento sembrano essere, al momento, le armi scelte dall’Istituto superiore di Sanità per contrastare i contagi. Il riconoscimento e il tracciamento restano armi spuntate, di secondo piano. E questo preoccupa famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici. Di scuole pubbliche e scuole private. Perché i 77 medici o operatori sanitari scolastici assunti in via straordinaria dal sistema sanitario regionale rischiano di non bastare, così come rischiano di non bastare i supplenti in caso di quarantene multiple.

